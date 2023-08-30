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13:54, 30 августа 2023Силовые структуры

Писатель Глуховский подал жалобу на заочный приговор за фейки про армию России

Писатель Глуховский обжаловал заочный приговор за фейки о ВС РФ
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) подал апелляционную жалобу на заочный приговор, по которому Басманный суд Москвы назначил ему 8,5 года лишения свободы за распространение фейков про Российскую армию. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Жалобу осужденного будет рассматривать Мосгорсуд.

7 августа Глуховского признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года. Суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в интернете четыре года. По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершенных военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелах и бомбардировках жилых домов, школ и больниц.

Процесс проходил заочно в связи с тем, что писатель скрылся от следствия за пределами страны и находится в международном розыске.

7 октября 2022 года Минюст признал Глуховского иноагентом. В декабре того же года Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность этого решения.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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    Любовь Ширижик
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