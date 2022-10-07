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Минюст признал писателя Глуховского иноагентом

Минюст России признал писателя Дмитрия Глуховского СМИ-иноагентом
Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минюст России признал иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, писателя Дмитрия Глуховского Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что писатель объявлен в федеральный розыск. По заявлению автора, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Юлия Мискевич
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