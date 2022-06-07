Глуховский рассказал о причине объявления его в розыск

Дмитрий Глуховский объяснил, почему его объявили в федеральный розыск

Писатель Дмитрий Глуховский объяснил в своем Telegram-канале, почему МВД объявило его в федеральный розыск.

Как утверждает автор, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

МВД пока не уточнило, по какой статье в отношении писателя было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033», повествующего о Москве после ядерного взрыва. Первая версия романа вышла в интернете в 2003 году, через два года она была издана в печатной версии. Среди других произведений Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

Ранее стало известно о том, что писатель был объявлен в федеральный розыск.