Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Глуховский рассказал о причине объявления его в розыск

Дмитрий Глуховский объяснил, почему его объявили в федеральный розыск

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писатель Дмитрий Глуховский объяснил в своем Telegram-канале, почему МВД объявило его в федеральный розыск.

Как утверждает автор, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

МВД пока не уточнило, по какой статье в отношении писателя было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033», повествующего о Москве после ядерного взрыва. Первая версия романа вышла в интернете в 2003 году, через два года она была издана в печатной версии. Среди других произведений Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

Ранее стало известно о том, что писатель был объявлен в федеральный розыск.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с Путиным
Минобороны показало кадры поражения иностранной артиллерии на Украине
Крымчанка убила четырехлетнего сына по приказу голосов в голове
Давка за бесплатными тюльпанами в парке «Сокольники» попала на видео
Альтернативу IBM на российском рынке сочли невозможной
Президент Чехии отказался подписывать разрешающий однополые браки законопроект
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине
Мужчина по ошибке получил от торговца 275 тысяч рублей и сразу же их потратил
Фанатка Эминема набила 20 портретов кумира на своем теле
Глуховский рассказал о причине объявления его в розыск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.