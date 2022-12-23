Суд признал законным решение включить Дмитрия Глуховского в список иноагентов

Суд в Москве признал законным решение включить Дмитрия Глуховского в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение включить писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Глуховский подал иск к Минюсту России с требованием отменить решение о внесении его в список физлиц-иноагентов, однако суд отказался его удовлетворять.

Как уточняет агентство, Глуховскому предъявили обвинение за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной тому стал один из постов писателя в социальных сетях.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

О том, что Минюст признал Глуховского иноагентом, стало известно 7 октября. Ранее писателя объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. По заявлению автора, его обвиняют в дискредитации российской армии (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).