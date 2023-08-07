Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) к восьми годам колонии. Об этом в понедельник, 7 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России. Также суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в интернете четыре года.

Процесс проходил заочно в связи с тем, что подсудимый скрылся от следствия за пределами страны и находится в международном розыске. По ходатайству следственных органов судом была выдана заочная санкция на арест писателя.

По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц.

7 октября 2022 года Минюст признал Глуховского иноагентом. В декабре того же года Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность такого решения.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».