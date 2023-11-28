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14:02, 28 ноября 2023Из жизни

В российском городе нашли и спасли пятилапого щенка

В Омске обнаружили бездомного пятилапого щенка и планируют найти ему дом

В российском городе сотрудники приюта для животных нашли необычного пятилапого щенка и планируют найти ему дом. Об этом пишет портал «Город55».

Во время рейда по отлову бездомных животных в Омске сотрудники муниципального приюта для животных заметили отставшего от стаи щенка кремового цвета. Оказалось, что он не успевал за сородичами из-за необычной аномалии — пятой лапы. Из-за своей особенности щенок не смог бы выжить на улице, поэтому его решили спасти и взяли в приют для обследования.

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«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид», — написали сотрудники на странице приюта в соцсетях.

Пятая лапа пса представляет собой крупный, неподвижный нарост на плечевом суставе одной из передних лап, это врожденная аномалия. Ветеринары считают, что после рентгеновского снимка щенку можно будет провести операцию по удалению лишней конечности. После этого собаке начнут искать дом. Щенок очень контактный и совсем не боится людей, его назвали Снежком.

Ранее волонтеры из Нижнего Новгорода нашли на улице стокилограммового пса и решили помочь ему. Собаке дали имя Кургетс, из-за лишнего веса он испытывает проблемы с суставами и почти не двигается.

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      Антонина Черташ
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