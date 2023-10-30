Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:09, 30 октября 2023Из жизни

В российском городе нашли бездомного стокилограммового пса

В Нижнем Новгороде бездомный пес удивил волонтеров ожирением

Фото: страница «Сострадание НН» во «Вконтакте»

Стокилограммовый бездомный пес, которого нашли на улицах российского города, удивил волонтеров. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили сотрудники благотворительного фонда помощи животным Нижнего Новгорода «Сострадание НН».

Сотрудники фонда опубликовали в соцсети фотографии очень толстого пса, лежащего на весах, которые показывают 99.9 килограмма, и объявили о сборе средств на его лечение и диетический корм. Животное, которому дали имя Кругетс, по всей видимости уже давно страдает от ожирения. Из-за своих размеров пес испытывает боли в суставах, ему тяжело передвигаться, и он вряд ли сможет пережить зиму без крыши над головой. При этом по оценкам ветеринаров Кругетсу не больше пяти лет.

«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко [...]. Провести ему полноценный осмотр практически невозможно. Кроме того, у нас возникли большие проблемы с помещением пса в стационар — в госпитале просто нет таких больших боксов...», — написали сотрудники «Сострадание НН»

Материалы по теме:
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Несобачья жизнь Личный опыт: как и зачем стать волонтером в приюте для животных
Несобачья жизньЛичный опыт: как и зачем стать волонтером в приюте для животных
24 февраля 2015

Пса уже осмотрел диетолог, у него взяли анализы крови, планируется еще несколько исследований. При этом волонтеры не могут провести Кругетсу рентгенографию, потому что он не влезает в аппарат. Чтобы сделать снимок, псу нужно похудеть как минимум в два раза — до 50 килограммов.

В комментариях люди гадают, где пес так отъелся, учитывая, что у него нет хозяев. Некоторые предположили, что он мог жить на рынке, где сердобольные продавцы часто подкармливают животных мясом и другими остатками.

Ранее сообщалось, что в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), в ходе которой пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Победительницей оказалась медведица под номером 128 по кличке Грейзер (Пасунья)

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости