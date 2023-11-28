Раскрыты способы сделать прелюдию к сексу более чувственной

Чтобы сделать прелюдию более чувственной, сексопатолог Челси Рид посоветовала подготовиться к ней заранее и не спешить. Ее советы, а также наставления других специалистов приводит издание Men's Health.

Рид предложила отправлять партнеру эротические сообщения, чтобы задолго до встречи разжечь в нем страсть. Также, по ее мнению, стоит поработать над атмосферой в помещении и создать располагающее к сексу настроение. Она посоветовала убрать лишние вещи, мусор, выключить гаджеты и включить эротический плейлист. «Многим людям нравится в зависимости от звучащей музыки менять темп и характер прикосновений», — рассказала Рид.

В свою очередь, сексолог Патти Бриттон считает, что женщины ценят в прелюдии поцелуи, а также длительные ласки. По ее словам, хороший способ усилить возбуждение — сосредоточиться на шее, груди и бедрах партнерши. «Гениталии — это увлекательно и весело, но постарайтесь потратить некоторое время на другие части тела партнерши, а не только на ее промежность», — раскрыла секрет хорошей прелюдии Бриттон.

Сексотерапевт Рэйчел Райт добавила, что во время прелюдии партнерам важно общаться друг с другом. Во-первых, как отметила специалистка, похвала в постели может возбуждать не хуже прикосновений, а во-вторых, научит легче говорить друг другу, если что-то не нравится.

Ранее сексолог Эмили Морс назвала три недооцененные эрогенные зоны для секса. По ее словам, чувствительные точки расположены под коленками, на подъеме стопы, а также на боках избранника.