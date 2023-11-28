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16:38, 28 ноября 2023Мир

Рейтинг Шольца упал до минимума

Bild: рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал на семнадцатое место

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал на семнадцатое место. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные социологического опроса института INSA.

«Ни один канцлер не был столь плох, согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера», — цитирует издание социолога и основателя INSA Германа Бинкерта.

Согласно полученным данным, рейтинг Шольца за последнюю неделю опустился с 13 на 17 место, тогда как в начале деятельности на посту канцлера он занимал второе место.

Ранее аналитики института изучения общественного мнения Forsa выяснили, что около 70 процентов немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется с кризисом в стране.

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      Виктория Кондратьева
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