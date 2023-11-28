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01:35, 28 ноября 2023Наука и техника

Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

«Известия»: Россия испытает новый морской ударный дрон в зоне СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кингисеппский машиностроительный завод готовится к серийному производству нового ударного морского дрона. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.

По его словам, безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, так и порты и морские военные базы. Более того, небольшая осадка и малозаметность позволит применять его в русле рек. Известно, что дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен преодолевать до 120 морских миль (220 километров) на скорости до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает малой радиолокационной заметностью. Помимо ударного варианта, он может использоваться как транспортный катер, перехватчик морских дронов противника или носитель воздушного беспилотника.

Дрон будет проходить испытания в зоне проведения специальной военной операции на Украине, В боевых условиях катер протестируют подразделения Сил специальных операций.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются морские дроны-камикадзе. Эти брандеры представляют собой скоростные безэкипажные катера, управляемые по радио. В частности, дрон «Маричка» способен быстро перемещаться под водой и может использоваться для нанесения ударов по кораблям и портовой инфраструктуре.

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      Марина Совина
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