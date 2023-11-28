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08:38, 28 ноября 2023Экономика

Россиянам потребовалось больше заемных денег

«Известия»: россияне стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне столкнулись с острой нехваткой денежных средств, осенью 2023 года граждане стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма — в среднем 91 процент от общего размера микрокредита. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

В ходе исследования были проанализированы более чем 100 тысяч микрозаймов, выданных по всей России разными участниками рынка. В результате выяснилось, что нужда граждан в дополнительных денежных средствах резко выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, в сентябре-октябре 2022-го показатель составлял лишь около 80 процентов от одобренной суммы микрозайма, а в 2021-м — всего 75 процентов, уточнили аналитики.

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Схожие статистические данные предоставил и генеральный директор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, в октябре 2023 года уровень выбираемой клиентами суммы микрокредита превысил 90 процентов. Таким образом, за последний год показатель вырос почти в 1,5 раза, заключил эксперт.

Во второй половине октября издание РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru, сообщило, что почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов респондентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды. По итогам исследования выяснилось, что лишь 20 процентам граждан хватает зарплаты, чтобы покупать себе все необходимое.

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      Анатолий Акулов
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