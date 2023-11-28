Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

В Челябинской области арестовали мужчину, напавшего на племянницу и ее подругу

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Суд в Челябинской области арестовал 43-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке расправы над племянницей и ее подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Он пробудет под стражей до 26 января 2024 года.

По версии следствия, вечером 26 ноября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 17-летнюю племянницу и ее подругу в частном доме в деревне Голубинка Кунашакского района. В результате его действий обе девушки получили ранения в грудь, им была оказана медицинская помощь.

Ранее в Подмосковье девушка напала на сожителя с ножом из-за грязной посуды.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Осужденная россиянка пересидела в колонии из-за ошибки ее сотрудника

      Бизнесмен купил одежду в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и забыл ее на тротуаре

      Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

      Россия зафиксировала применение ВСУ американской ракеты HARM в Донецке

      В ООН призвали развернуть международные силы в Гаити из-за банд

      Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

      Украинские водители ответили протестом на блокаду границы с Польшей

      Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной 2022 года

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости