Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

В Челябинской области арестовали мужчину, напавшего на племянницу и ее подругу

Суд в Челябинской области арестовал 43-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке расправы над племянницей и ее подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Он пробудет под стражей до 26 января 2024 года.

По версии следствия, вечером 26 ноября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 17-летнюю племянницу и ее подругу в частном доме в деревне Голубинка Кунашакского района. В результате его действий обе девушки получили ранения в грудь, им была оказана медицинская помощь.

Ранее в Подмосковье девушка напала на сожителя с ножом из-за грязной посуды.