Российский футболист оценил готовность к понижению зарплаты ради игры в Европе

Даниил Хлусевич заявил о готовности к понижению зарплаты ради игры в Европе

Российский футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич оценил готовность к понижению зарплаты ради игры в европейском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, он всю жизнь играл не ради денег. «Если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в "Спартаке". Поиграть в Европе — мечта», — заявил он.

При этом Хлусевич отметил, что влюблен в «Спартак». «Меня все устраивает в России — ну, кроме того, что нет фанатов», — заявил футболист.

Хлусевич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист отметился тремя забитыми мячами.