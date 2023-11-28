Российский пилот задолжал сыну 1,2 миллиона рублей и едва не лишился работы

Российский пилот едва не лишился работы из-за долга по алиментам на 1,2 миллиона

Российский пилот из Санкт-Петербурга едва не лишился работы из-за того, что накопил долг по алиментам на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по северной столице.

Известно, что 56-летний сотрудник неназванной авиакомпании должен был выплачивать четверть своих доходов восьмилетнему сыну, однако долгое время этого не делал и задолжал 1,2 миллиона рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и ограничили ему право на выезд за границу.

В публикации уточняется, что по работе должник выполнял в том числе и международные перевозки. В итоге пилот уже через месяц полностью погасил долг, чтобы не лишиться работы. «В связи с выплатой задолженности исполнительный лист был направлен работодателю для ежемесячных удержаний текущих алиментов», — добавили в ФССП.

Ранее авиакомпания TUI начала внутреннее расследование после того, как женатый пилот занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался. На случившееся пожаловался очевидец, перевозчик отнесся к произошедшему очень серьезно.