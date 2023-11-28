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00:31, 28 ноября 2023Мир

Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции

Катимерини: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом

Затонувшее возле греческого острова Лесбоса грузовое судно Raptor шло на Украину с подозрительным грузом. Об этом пишет газета «Катимерини».

По бумагам, корабль под флагом Коморских островов вез груз соли из Египта в Стамбул. Однако спасенный моряк рассказал представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а в Стамбуле команда планировала пополнить запасы.

Подозрения в контрабанде усиливает тот факт, что капитан, узнав о пробоине в борту суда, подал сигнал бедствия не сразу, а лишь на следующий день, за несколько минут до затопления. Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, 12 числятся пропавшими без вести.

3 ноября вблизи западной границы Украины был замечен неопознанный вертолет, следовавший по необычному маршруту. Многоцелевой Eurocopter EC135 начал фиксироваться около 14:00 по московскому времени вблизи польского села Серакосце, расположенного в полутора километрах от села Трушевичи во Львовской области. В течение следующего часа борт преодолел около 70 километров, двигаясь строго на север, вплотную к украинской территории, и периодически нарезая круги. Достигнув деревни Гребенне близ украинского города Рава-Русская, вертолет развернулся.

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      Марина Совина
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