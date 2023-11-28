СКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ и одержал девятую победу подряд

СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА на своей площадке обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 28 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Марат Хайруллин, еще по голу на свой счет записали Алекс Гальченюк, Владимир Алистров и Михаил Воробьев. У динамовцев отличились Дмитрий Рашевский, Джордан Уил и Игорь Ожиганов.

Победа стала для СКА девятой подряд, команда набрала 44 очка и находится на четвертом месте в Западной конференции. «Динамо» с 51 очком находится на второй строчке в той же конференции.

СКА в следующем матче 1 декабря сыграет с «Витязем». «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».