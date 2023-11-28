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08:00, 28 ноября 2023Среда обитания

Назван средний чек на частные заказы по уборке снега в России

«Авито Услуги»: средний чек по уборке участка от снега начинается от 400 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Настоящая зима пришла в большинство регионов России, и люди массово стали обращаться за частными услугами по уборке снега на своих участках, обратили внимание аналитики «Авито Услуг». Они изучили изменение спроса и назвали средний чек за услугу. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Популярность услуг частных помощников по уборке снега, аренды оборудования и снегоуборочной техники выросла в разы. Так, на прошлой неделе спрос на аналогичные услуги увеличился почти на треть (плюс 29 процентов) по сравнению с неделей ранее и в полтора раза (плюс 50 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на услуги по уборке участков за снежную неделю вырос почти в 4 раза (плюс 288 процентов). При этом средняя стоимость услуг по уборке частного участка от снега начинается от 400 рублей за час работы и может меняться в зависимости от объемов заказа. Так, при заказе уборки для загородного участка, специалисты могут расчистить дорожки возле дома, крыльцо, внешний двор, крышу и даже помогут вызволить машину из сугробов.

В целом, россияне все чаще предпочитают делегировать задачи по уборке снега специалистам: с первыми снегопадами в этом году за специалистами по уборке снега обратилось на 48 процентов больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно с первыми снегопадами в России вырос спрос на аренду снегоуборочной техники. За прошлую неделю он увеличился на 36 процентов, а предложений стало больше на 10 процентов. Цены на аренду напрямую зависят от модели техники и в среднем стартуют от 600 рублей в сутки.

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Еще один популярный запрос — аренда спецтехники с оператором. Спрос на услугу на снежной неделе вырос по сравнению с прошлой на 20 процентов. Стоимость аренды спецтехники с оператором начинается в среднем от 1,5 тысячи рублей в час или от 8 тысяч рублей в день и зависит от типа техники и дополнительных услуг.

Ранее сообщалось, что 26 ноября Москву накрыла «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выпавший в столице снег с большой долей вероятности продержится до весны.

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      Екатерина Смирная
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