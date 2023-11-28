США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

США выделят Украине 25 миллионов долларов на восстановление энергетики

США выделят Киеву 25 миллионов долларов на восстановление энергетики. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве также подчеркнули, что правительство Соединенных Штатов впервые внесло взнос в фонд, созданный по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Собранные средства планируется направить на закупку оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.

«Общая сумма обязательств по взносам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины достигла более 329 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств», — рассказали в Минэнерго.

Ранее о намерении передать семь миллионов евро на восстановление энергетики Украины заявила Дания. Взнос планировалось передать двумя траншами по четыре миллиона евро.