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14:21, 28 ноября 2023Бывший СССР

США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

США выделят Украине 25 миллионов долларов на восстановление энергетики

Фото: Rick Wilking / Reuters

США выделят Киеву 25 миллионов долларов на восстановление энергетики. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве также подчеркнули, что правительство Соединенных Штатов впервые внесло взнос в фонд, созданный по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Собранные средства планируется направить на закупку оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.

«Общая сумма обязательств по взносам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины достигла более 329 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств», — рассказали в Минэнерго.

Ранее о намерении передать семь миллионов евро на восстановление энергетики Украины заявила Дания. Взнос планировалось передать двумя траншами по четыре миллиона евро.

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      Александр Курбатов
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