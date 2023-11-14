Дания направит Украине семь миллионов евро

Дания перечислит семь миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Министерство энергетики Украины сообщило о намерении Дании направить семь миллионов евро (более 688 миллионов рублей) Киеву. Эти средства будут внесены в специальный фонд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, говорится на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму семь миллионов евро, которые будут направлены на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Уточняется, что четыре миллиона евро из этой суммы будут внесены в ближайшее время, а остальные средства будут переданы позднее.

Ранее ООН осудила военные методы Украины, выступив против использования противопехотных мин в ходе конфликта.