Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

Daily Mail: Конор Макгрегор за три года потерял 2,3 миллиона евро на своем пабе

Дублинский паб The Black Forge Inn, принадлежащий ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору, терпит убытки. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, по итогам прошлого года спортсмен потерял 432 тысячи евро. За три года владения заведением Макгрегором эта сумма составила около 2,3 миллиона евро.

По оценкам аналитиков, стоимость The Black Forge Inn оценивается в 4,3 миллиона евро. Макгрегор купил заведение в 2020-м за 1,7 миллиона евро.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в карьере ирландец провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.