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15:18, 28 ноября 2023Среда обитания

Названа причина «шторма века»

Синоптик Вильфанд: «шторм века» на юге России был спровоцирован приходом циклона
СюжетУраган в Крыму

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Шторм на юге России 26-28 ноября был спровоцирован приходом циклона. Еще одну причину прошедшей мощной бури в эфире радиостанции Sputnik огласил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На восток европейской части России пришел теплый влажный воздух. Он, в свою очередь, принес в регионы мощные осадки. Таким образом, холодные арктические массы столкнулись с субтропическим воздухом, фронт обострился. Причем приход циклона был спрогнозирован за два-три дня, отметил Вильфанд.

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Еще в воскресенье, 26 ноября, в Краснодаре была зафиксирована рекордная плюсовая температура — 21,8 градуса. С того дня столбики термометров опустились на 20 градусов. В данный момент циклон надвигается на Карелию, Ленинградскую и Архангельскую области — там ожидается усиление ветра и снегопад.

Сейчас ветер на юге страны постепенно слабеет. Во вторник и среду, 28 и 29 ноября, в Крыму и на побережье Черного моря выпадут осадки, в центральные регионы уже пришел гололед из-за колебания температур.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Ранее синоптик Шувалов назвал причиной «шторма века» глобальное потепление. Эксперт пояснил, что последствия этой общемировой проблемы проявляются не только в повышении температуры, но и в учащении и усилении экстремальных событий.

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      Виктория Клабукова
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