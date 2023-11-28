В ГУР Украины увидели российский след в отравлении жены Буданова

Юсов назвал главной гипотезу о причастности России к отравлению жены Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов увидел российский след в отравлении жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

«Расследование покажет, но это главная гипотеза», — ответил Юсов на вопрос, может ли Россия быть причастна к отравлению, не объяснив, почему он так думает.

Ранее экс-глава украинской разведки Валерий Кондратюк заявил, что жену действующего начальника ГУР отравили мышьяком и ртутью.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления.