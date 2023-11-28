В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

Глава МЧС Крыма Ожигин: ущерб от шторма в регионе составил 490 миллионов рублей

Сумма ущерба от шторма в Крыму составил почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщил глава управления МЧС по Крыму Аркадий Ожигин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Ожигина, сейчас ущерб оценивают в 490 миллионов, но существует вероятность, что эта сумма может вырасти в два раза.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Синоптик Александр Шувалов назвал причиной «шторма века» глобальное потепление.