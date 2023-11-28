Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 28 ноября 2023Россия

В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

Глава МЧС Крыма Ожигин: ущерб от шторма в регионе составил 490 миллионов рублей
СюжетШторм в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Сумма ущерба от шторма в Крыму составил почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщил глава управления МЧС по Крыму Аркадий Ожигин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Ожигина, сейчас ущерб оценивают в 490 миллионов, но существует вероятность, что эта сумма может вырасти в два раза.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Синоптик Александр Шувалов назвал причиной «шторма века» глобальное потепление.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

      В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

      Жителей столичного региона вновь предупредили об опасной погоде

      Россияне похитили знакомую для занятий проституцией и две недели ее избивали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости