В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

Столтенберг понадеялся, что членство Швеции в НАТО ратифицируют без промедлений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг понадеялся, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в Североатлантическом альянсе без дальнейших промедлений. Об этом он заявил в интервью венгерскому сайту index.hu.

«Все союзники по НАТО согласны с вступлением Швеции, и Стокгольм выполнил все свои обязательства. Я ожидаю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений», — сказал он.

Он отметил, что обсуждал членство Швеции в альянсе с президентом Венгрии Каталин Новак во время ее визита в Брюссель. По его словам, они придерживаются мнения, что вступление Швеции сделает весь альянс сильнее.

Во время встречи со Столтенбергом Новак назвала позитивным шагом вступление Финляндии в НАТО и выразила надежду на скорейшее вступление в альянс Швеции. Она напомнила, что вопрос ратификации заявки находится в компетенции парламента, и ни она, ни премьер-министр Виктор Орбан не могут повлиять на работу депутатов.