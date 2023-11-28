Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 28 ноября 2023Мир

В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

Столтенберг понадеялся, что членство Швеции в НАТО ратифицируют без промедлений

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг понадеялся, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в Североатлантическом альянсе без дальнейших промедлений. Об этом он заявил в интервью венгерскому сайту index.hu.

«Все союзники по НАТО согласны с вступлением Швеции, и Стокгольм выполнил все свои обязательства. Я ожидаю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений», — сказал он.

Он отметил, что обсуждал членство Швеции в альянсе с президентом Венгрии Каталин Новак во время ее визита в Брюссель. По его словам, они придерживаются мнения, что вступление Швеции сделает весь альянс сильнее.

Во время встречи со Столтенбергом Новак назвала позитивным шагом вступление Финляндии в НАТО и выразила надежду на скорейшее вступление в альянс Швеции. Она напомнила, что вопрос ратификации заявки находится в компетенции парламента, и ни она, ни премьер-министр Виктор Орбан не могут повлиять на работу депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      В России высказались о способе борьбы с нелегальными мигрантами

      Россиянина осудили на 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости