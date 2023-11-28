В ООН призвали развернуть международные силы в Гаити из-за банд

УВКПЧ ООН: в Гаити растет уровень насилия из-за бандитизма

В Гаити растет уровень насилия из-за банд, которые нападают на сельские районы, прежде считающиеся безопасными. В регионе необходимо развернуть международные силы, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Насилие распространилось за пределы столичного района Порт-о-Пренса, что требует укрепления сил полиции, а также быстрого развертывания многонациональной миссии по поддержке безопасности, сказано в документе.

В регионе Нижнего Артибонита на сегодняшний день действуют не менее 20 жестоких преступных группировок, который казнят местных жителей во время нападений на «конкурирующие» деревни. Кроме того, они сжигают похищенных с целью выкупа людей. Число подобных нарушений резко возросло с июля 2022 года.

В октябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании миссии по содействию безопасности в Гаити. В ее работе ведущая роль будет принадлежать Кении.

