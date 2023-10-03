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03:54, 3 октября 2023Мир

ООН отправит в Гаити миссию по содействию безопасности

СБ ООН принял резолюцию о создании миссии по содействию безопасности в Гаити

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял резолюцию о создании миссии по содействию безопасности в Гаити. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что международная миссия не будет являться миссией ООН. В ее работе ведущая роль будет принадлежать Кении.

Миссия была создана по просьбе властей Гаити из-за роста насилия со стороны местных преступных группировок.

Резолюция по Гаити была подготовлена Соединенными Штатами и Эквадором. Россия и КНР воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН.

Ранее главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совета Безопасности. В заявлении указано, что реформа необходима, в частности, для того, чтобы Совбез «мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы».

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