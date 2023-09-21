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01:28, 21 сентября 2023Мир

Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН

МИД России: главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы ООН
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Ministry of Economy Russia / via Globallookpress.com

Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) высказались в поддержку реформы ООН, в том числе и Совбеза. Об этом сказано в опубликованном на сайте российского внешнеполитического дипведомства заявлении.

«Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности», — сказано в сообщении по итогам встречи глав МИД стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

В заявлении указано, что реформа необходима, в частности, для того, чтобы Совбез «мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы».

Ранее сообщалось, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году.

XV саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. По итогам встречи, лидеры стран БРИКС договорились принять в организацию шесть новых членов: Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что объединение БРИКС становится площадкой глобальной многополярности, нацеленной на решение проблем.

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    Марина Совина
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