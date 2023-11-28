В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

Басманный суд Москвы оштрафовал издание «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Издание признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, материалы издания не были помечены специальной маркировкой иностранного агента.

В пресс-службе суда также сообщили, что «Медиазону» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Максимальный штраф для юридических лиц по этой статье составляет 500 тысяч рублей.

В начале ноября суд оштрафовал главного редактора издания Сергея Смирнова (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) за нарушение той же статьи КоАП.

Издание внесли в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Смирнов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) попали в список физлиц-иноагентов.