Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» Смирнова за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал главного редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Смирнов нарушил статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он не оставил маркировку иностранного агента на публикации от своего лица в соцсетях.

В Бутырском суде Москвы сообщили, что журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В октябре за нарушение той же статьи КоАП оштрафовали журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Невзоров не предоставил вовремя необходимые сведения в надзорный орган. Суд взыскал с него 40 тысяч рублей.

В 2022 году Мосгорсуд признал законным включение Смирнова в список физлиц-иноагентов. В суде отклонили апелляционную жалобу главреда «Медиазоны» на решение Минюста 2021 года.

«Медиазону» внесли в список СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Смирнов и основатель издания Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) попали в реестр физлиц-иноагентов.