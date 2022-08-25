Суд признал законным включение главреда «Медиазоны» в список иноагентов

Суд признал законным включение главреда «Медиазоны» Смирнова в список физлиц-иноагентов

Мосгорсуд признал законным включение главного редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Сергея Смирнова в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил апелляционную жалобу», — сообщили агентству в пресс-службе.

В декабре 2021 года Смирнов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) просили признать незаконными соответствующие решения Минюста. Они утверждали, что решение внести их в реестр «носит дискриминационный характер, является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и в частную жизнь».

29 сентября 2021 года Минюст включил «Медиазону» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами, а Верзилова и Смирнова — в реестр физлиц-иноагентов. Как пояснили в Минюсте, «Медиазона» была признана иноагентом за получение денег от Google-рекламы, а также за цитирование других СМИ, включенных в реестр.