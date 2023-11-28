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11:58, 28 ноября 2023Россия

В России осужденный чиновник получил свободу после службы в «горячем» районе СВО

Бывший вице-мэр Новотроицка Липатов получил свободу после службы под Авдеевкой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Артем Липатов

Артем Липатов. Кадр: Оренбургское региональное телевидение / YouTube

Бывший первый заместитель главы города Новотроицка Оренбургской области Артем Липатов получил свободу за участие в специальной военной операции (СВО). О возвращении некогда вице-мэра в город сообщает местный телеканал «Нокс».

Экс-чиновник отбывал наказание в одной из башкирских колоний. Там он изъявил желание отправиться в зону СВО. Липатов проходил службу в отряде «Шторм», он участвовал в боевых действиях на одном из самых горячих направлений — под Авдеевкой, указано в публикации.

Липатов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение взятки. Помимо этого, его обязали выплатить многомиллионный штраф. Несмотря на освобождение от наказания, Липатов до сих пор не признает вынесенного ему приговора и намерен оспорить решение суда.

Ранее в Ярославле вернулся домой приговоренный к 20-летнему сроку член банды сатанистов. Мужчина также был помилован за участие в спецоперации. По словам отца бывшего осужденного, в зоне боевых действий его сын получил тяжелое ранение.

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      Алан Босиков
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