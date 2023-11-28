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20:28, 28 ноября 2023Наука и техника

В России разработали управляемые силой мысли дроны

НТИ: в РФ разработали управляемый мозговыми импульсами дрон с нейроинтерфейсом

Кадр: Telegram-канал neurobotics

Специалисты российской компании «Нейроботикс» разработали дрон, которым можно управлять силой мысли. Связанный с нейроинтерфейсом квадрокоптер реагирует на мозговые импульсы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер Мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли. Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер, а также в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях. Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления», — говорится в сообщении.

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Гендиректор компании «Нейроботикс» и эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев подчеркнул, что нейроуправление беспилотниками — основа для проектов по STEM-образованию (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Эта область требует знаний в нейротехнологиях, мехатронике, аэродинамике и программировании. Также Конышев отметил, что нейроуправление стало новым направлением в развивающемся фиджитал-спорте.

По словам главы «Нейроботикса», навыки нейроуправления сложными объектами могут стать важным инструментом подготовки операторов критических процессов.

В октябре стало известно, что специалисты Центра комплексных беспилотных решений разработали разведывательный FPV-комплекс (first-person view — «вид от первого лица») для выявления химических и радиоактивных источников загрязнения воздуха при помощи дронов.

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