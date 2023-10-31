В России создали дрон для выявления радиации

ЦКБР разработал FPV-комплекс «Хруст» для химической разведки

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали разведывательный FPV-комплекс (first-person view — «вид от первого лица») для выявления химических и радиоактивных источников загрязнения воздуха при помощи дронов. Об этом гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС.

«ЦКБР разрабатывает сценарии мирного применения боевых FPV-технологий. Одним из направлений работы является комплекс химической разведки "Хруст" для выявления загрязнений воздуха химическими и радиоактивными источниками. Комплекс в течение считанных секунд проводит мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаруживает утечку с точностью до метра. Комплекс будет востребован у коммунальных служб и МЧС», — сказал он.

Кузякин отметил, что комплекс представляет собой полноценный расчет FPV-дронов, которые несут не боевую часть, а датчики для поиска радиации или ядовитых газов.

Также глава организации подчеркнул, что ЦКБР проложит работу над расширением спектра гражданского применения FPV-систем. По его словам, специалисты организации прорабатывают вопросы применения дронов для охраны государственной границы в горных районах, мониторинга мостов, портовых сооружений и других важных объектов. Кузякин добавил, что расширение сферы гражданского применения FPV-дронов позволит обеспечить рабочими местами опытных пилотов после завершения специальной военной операции.

Ранее в октябре гендиректор ЦКБР сообщил, что в России разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов, включая штурмовые действия в городе, сопровождение колонн и разведку.

В сентябре стало известно, что в России создали VR-тренажер «Вариус» для обучения операторов дронов. VR-очки тренажера практически неотличимы от FPV-очков.