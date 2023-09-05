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13:51, 5 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о российском тренажере для операторов БПЛА

НТИ: в России создан VR-тренажер для обучения операторов БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России создан VR-тренажер «Вариус» для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно РИА Новости от Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что тренажер комплектуется джойстиком, при помощи которого можно управлять беспилотником. По словам исполнительного директора компании «Иксарус» Михаила Синакина, по ощущениям VR-очки практически неотличимы от FPV-очков. К настоящему времени электроника для тренажера готова практически полностью.

«В ближайшее время разработчики планируют запустить на очках еще один тренажер по управлению дроном от другой команды-участницы акселерационной программы, особенность которого — детальная проработка сценариев использования БПЛА при выполнении боевых заданий», — сказали в НТИ.

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В августе представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил ТАСС о создании складного разведывательного БПЛА «Ворон-75», изготовленного из вспененного полипропилена.

В том же месяце исполнительный директор Научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев рассказал о разработке почти не требующего участия оператора электрического БПЛА.

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    Иван Потапов
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