Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:24, 22 августа 2023Наука и техника

В России создали практически не требующий участия оператора БПЛА

Предприятие «Радар ммс» разработало почти не требующий участия оператора БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало почти не требующий участия оператора электрический БПЛА. Беспилотник массой 30 килограммов максимально приспособлен для самостоятельного функционирования, рассказал исполнительный директор Иван Анцев, передает РИА Новости.

«Работает полтора-два часа в зависимости от условий: зимой незначительная часть энергетики может уйти на термостабилизацию. Максимальная скорость — 90 километров в час», — добавил Анцев.

В будущем на базе этой разработки можно будет создать многофункциональные транспортные системы, которые смогут функционировать без участия человека длительные промежутки времени.

Беспилотник от «Радар ммс» принимает решения с помощью искусственного интеллекта, отдавая себе команды вернуться на дронпорт для подзарядки или аварийно приземлиться в случае различных отказов. Электрические БПЛА наиболее простые в эксплуатации, могут заряжаться в автоматическом режиме и имеют больший ресурс, так как у них мало подвижных механизмов.

Суть разработки — удешевить за счет автоматизации процессов, максимально уходя от потребности в операторе. Планируется, что беспилотники будут работать круглосуточно: как только один вернулся на дронпорт для подзарядки, второй тут же вылетает на задание.

Ранее были описаны особенности системы «Магистр-СВ», способной подавлять любые дроны. Она включает в себя целый набор средств обнаружения (радиолокационных станций) и средств огневого подавления, которые можно применять не только против БПЛА, но и для уничтожения самолетов и вертолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об уничтожении разведывательного катера ВСУ в Черном море

    Американский баскетболист объяснил решение переехать в Россию

    Россиянка побывала в Германии и назвала условия жизни там позором для немцев

    Последствия падения БПЛА в Подмосковье попали на видео

    Доктор Мясников оценил пользу БАДов для организма

    Россияне стали реже занимать «до зарплаты»

    В сети возмутились внешностью блогерши с небритым телом

    Экономист назвал три правила накопления сбережений

    Момент взрыва беспилотника над жилым домом под Москвой попал на видео

    В России создали практически не требующий участия оператора БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости