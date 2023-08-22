В России создали практически не требующий участия оператора БПЛА

Предприятие «Радар ммс» разработало почти не требующий участия оператора БПЛА

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало почти не требующий участия оператора электрический БПЛА. Беспилотник массой 30 килограммов максимально приспособлен для самостоятельного функционирования, рассказал исполнительный директор Иван Анцев, передает РИА Новости.

«Работает полтора-два часа в зависимости от условий: зимой незначительная часть энергетики может уйти на термостабилизацию. Максимальная скорость — 90 километров в час», — добавил Анцев.

В будущем на базе этой разработки можно будет создать многофункциональные транспортные системы, которые смогут функционировать без участия человека длительные промежутки времени.

Беспилотник от «Радар ммс» принимает решения с помощью искусственного интеллекта, отдавая себе команды вернуться на дронпорт для подзарядки или аварийно приземлиться в случае различных отказов. Электрические БПЛА наиболее простые в эксплуатации, могут заряжаться в автоматическом режиме и имеют больший ресурс, так как у них мало подвижных механизмов.

Суть разработки — удешевить за счет автоматизации процессов, максимально уходя от потребности в операторе. Планируется, что беспилотники будут работать круглосуточно: как только один вернулся на дронпорт для подзарядки, второй тут же вылетает на задание.

Ранее были описаны особенности системы «Магистр-СВ», способной подавлять любые дроны. Она включает в себя целый набор средств обнаружения (радиолокационных станций) и средств огневого подавления, которые можно применять не только против БПЛА, но и для уничтожения самолетов и вертолетов.