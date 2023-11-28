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16:33, 28 ноября 2023Россия

В российском регионе мигрантам запретили торговать алкоголем и возить пассажиров

В Тульской области мигрантам запретили возить пассажиров и продавать алкоголь

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Власти Тульской области запретили мигрантам торговать алкоголем и сигаретами и работать в сфере общественного питания. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Дюмин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Помимо этого, мигрантам запрещено осуществлять пассажирские перевозки и работать в такси. Ужесточение режима пребывания иностранцев будет способствовать повышению качества услуг, оказываемых жителям области, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что новые правила будут распространяться только на мигрантов, работающих в России на основании патента и не затронут лиц, имеющих разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство в России.

По действующему российскому законодательству, гражданам стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, для работы в России необходимо получить патент. На основании оформленного патента в России работают, в частности, граждане Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в Магаданской области мигрантам запретили управлять общественным транспортом. Запрет будет действовать весь 2024 год, под его действие также подпадают иностранцы, работающие в России по патенту.

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      Алан Босиков
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