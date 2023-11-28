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20:05, 28 ноября 2023Наука и техника

В США назвали уникальный российский самолет

MWM: истребитель Су-57 с мини-беспилотниками станет уникальным
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба ОАК / ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57, вооруженный мини-беспилотниками, станет совершенно уникальным самолетом. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», — говорится в публикации.

Издание называет внедрение беспилотников в арсенал самолета одним из способов значительно повысить его боевую эффективность, в частности, в радиоэлектронной борьбе и для противодействия средствам противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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Ранее сообщилось, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

В ноябре военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что благодаря наличию особого сенсорного «костюма» российский истребитель Су-57 способен оставаться незамеченным на поле боя и выводить из строя системы противовоздушной обороны противника.

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      Иван Потапов
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