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23:28, 28 ноября 2023Мир

В США указали на нехватку средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

Politico: Пентагону нечем оплатить усиление группировки на Ближнем Востоке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобороны США не располагает достаточными средствами для наращивания военной мощи на Ближнем Востоке. Об этом написала газета Politico.

Журналисты пишут, что Пентагон на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной распорядился об отправке в регион дополнительной авианосной ударной группы, средств ПВО, истребителей и сотен американских военнослужащих. При этом отсутствие консенсуса в Конгрессе насчет одобрения финансирования на текущий год стало причиной нехватки денег на наращивание присутствия сил США на Ближнем Востоке.

Как сказано в статье, в распоряжении Пентагона на данный момент имеются лишь ограниченные средства, выделенные в рамках бюджета за предыдущий финансовый год.

Ранее первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США будет сложно оказывать помощь Украине без дополнительных средств из федерального бюджета.

При этом ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрит и подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат.

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      Марина Совина
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