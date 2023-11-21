Пентагон заявил о трудностях помощи Киеву без дополнительных средств из бюджета

Замглавы Пентагона Хикс: США будет сложно оказывать помощь Киеву без допсредств

США будет сложно оказывать помощь Украине без дополнительных средств из федерального бюджета. О трудностях дальнейшей поддержки Киева заявила первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС.

«Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов. Разумеется, нам понадобится дополнительная поддержка, чтобы предоставлять Украине того рода содействие, которое мы предоставляли», — сказал она.

Ранее Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. По его словам, в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).