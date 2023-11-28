Мужчина высыпал ведро червей на голову бывшей партнерши

Британка обратилась в суд после того, как бойфренд высыпал на нее ведро червей

Мужчина из Внликобритании из ревности высыпал ведро червей на голову партнерши и попал под суд. Об этом пишет Daily Mirror.

34-летняя британка Ханна Бент подала в суд на бывшего бойфренда после того, как в ходе ссоры он назвал ее «крысой», вывалил на нее ведро червей для рыбалки, а после бросил кирпич в окно ее дома, едва не задев ее шестилетнего сына. 34-летний работник аэропорта Маркус Рис, согласно показаниям истицы, пришел в неистовство после того, как знакомый прислал ей сообщение, в котором попросил Бент передать Рису, чтобы тот ему перезвонил. Это спровоцировало приступ ревности, который вылился в вербальную и физическую агрессию. Хант обратилась в полицию, но, когда правоохранители прибыли на место, Рис уже ушел. Однако позже он сам явился в участок и признался в содеянном.

Хотя Хант в своем заявлении в полицию перечислила и другие вспышки гнева Риса, в ходе которых он ломал вещи в ее доме, кидал в нее предметы и угрожал сжечь диван, она позже забрала документ. По ее словам, причина была в том, что она по-прежнему испытывает чувства к нему и хочет, чтобы ему помогли справиться с психологическими проблемами и гневом. Ее заявление также могло привести к тому, что Рис потерял бы работу: из-за судимости он может не пройти очередную проверку службы безопасности.

На заседании по делу Рис признал свою вину в нападении на Бент с ведром червей и порче ее имущества. Судья приговорил его в трем месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года, а также к 150 часам общественных работ. Мужчину также обязали пройти курс реабилитации «Как построить более здоровые отношения с людьми» и выплатить Хант 500 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей). Судья подчеркнул, что бывшая партнерша, несмотря на его поведение, проявила милосердие по отношению к нему и искренне хочет, чтобы он вернулся на работу и чтобы его не сажали в тюрьму. Ее просьба в итоге повлияла на решение суда.

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