Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа и фильтров

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда предстала с мокрыми от воды волосами в ванной комнате. Она продемонстрировала лицо без макияжа крупным планом. При этом в ролике видно, что на коже знаменитости отсутствуют косметические дефекты в виде синяков под глазами, воспалений или пигментации.

По словам Ивановой, она использует тональное средство нерегулярно. «У меня на лице нет тонального, потому что я им вообще не люблю пользоваться, использую его крайне редко, на выход либо на съемку. Иногда пользуюсь консилером, но только если появляются прыщички или покраснения», — рассказала она.

Ранее в ноябре возлюбленная Тимати рассказала о травле в школе из-за внешности. По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.