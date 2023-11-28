Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 28 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа и фильтров

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда предстала с мокрыми от воды волосами в ванной комнате. Она продемонстрировала лицо без макияжа крупным планом. При этом в ролике видно, что на коже знаменитости отсутствуют косметические дефекты в виде синяков под глазами, воспалений или пигментации.

По словам Ивановой, она использует тональное средство нерегулярно. «У меня на лице нет тонального, потому что я им вообще не люблю пользоваться, использую его крайне редко, на выход либо на съемку. Иногда пользуюсь консилером, но только если появляются прыщички или покраснения», — рассказала она.

Ранее в ноябре возлюбленная Тимати рассказала о травле в школе из-за внешности. По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Водителей предупредили о новом штрафе

      «Одноклассники» масштабно обновились

      Судимый россиянин выпил слишком много и порезал ножом троих прохожих

      Стало известно о повреждении завода в Херсоне

      Tesla подала в суд на Швецию

      Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» избили Москве

      Российские игроки НХЛ установили историческое достижение

      Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа и фильтров

      Власти Петербурга рекомендовали перевести работников на удаленку из-за снегопада

      Полицейские за деньги сообщали бизнесмену о ДТП и были пойманы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости