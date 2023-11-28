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12:14, 28 ноября 2023Силовые структуры

Задержанный за взятки чиновник Ромодановский начал сотрудничать со следствием

«112»: арестованный экс-чиновник Ромодановский заключил досудебное соглашение

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший глава Следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Ромодановский, задержанный по делу о взятке в размере 15 миллиардов рублей у компании Merlion, начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, чиновник должен был частично или полностью признать свою вину, так как это является основным условием заключения досудебного соглашения. Он уже начал давать показания на других лиц.

О задержании Ромодановского стало известно 10 ноября. Вместе с ним по делу о получении крупной взятки и создании преступного сообщества задержали бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета (СК) столицы Рустама Юсупова и экс-следователя СК Андрея Жирютина. Чиновников арестовали до 10 января 2024 года.

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