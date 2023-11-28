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12:39, 28 ноября 2023Мир

Захарова высказалась о продолжении работы по эвакуации граждан России из Газы

Захарова: работа по эвакуации россиян из Газы идет круглосуточно

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Эвакуационная кампания России в секторе Газа идет круглосуточно и будет продолжена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для «RT на русском».

«Несколько сотен россиян остаются в Газе и Египте. Работа по их эвакуации будет продолжена, она идет круглосуточно», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что большая часть людей уже находится на территории России. Кроме того, российские службы эвакуировали из анклава не только россиян, но и граждан других стран, которые обратились за помощью.

Дипломат уточнила, что для россиян, находящихся на территории Израиля, были организованы дополнительные рейсы, которые осуществляются бесперебойно.

Ранее Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой. По ее словам, именно Вашингтон и Лондон буквально запретили Украине вести переговоры с Россией весной 2022 года.

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      Дарья Балацкая
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