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11:26, 28 ноября 2023Мир

МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

Захарова: именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022-го

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала свое согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной», — сказала Захарова.

Причина, по ее словам, в том, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, «а им это было не нужно». «Они [Запад] заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — пояснила дипломат.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что будущие договоренности Украины с Россией нужно выносить на референдум.

Кроме того, советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак признал, что Украине сложно завершить конфликт с Россией с выходом на границы республики 1991 года.

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      Анастасия Яланская
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