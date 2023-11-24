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03:23, 25 ноября 2023Бывший СССР

Арахамия предложил вынести на референдум договоренности Украины с Россией

Арахамия: договоренности Украины с Россией нужно выносить на референдум

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будущие договоренности Украины с Россией нужно выносить на референдум, заявил в интервью телеканалу «1+1» глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, все договоренности должны быть ратифицированы в парламенте, но в Раде, по мнению Арахамии, все «друг друга убьют».

Также парламентарий считает, что Москва сразу же согласится на переговоры, если Киев позовет на них.

В этом же интервью Арахамия рассказал, что конфликт с Россией мог завершиться весной 2022 года, если бы Киев объявил о своем нейтралитете.

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      Марина Совина
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