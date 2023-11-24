Глава фракции Зеленского оценил готовность России к переговорам

Депутат Верховной Рады Арахамия: Москва сразу согласится на переговоры с Киевом

Россия сразу же согласится на предложение Украины начать переговоры. Об этом заявил глава фракции партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, передает «Страна.ua».

«Россия сразу же сядет за стол переговоров. Как только мы их туда позовем, на следующий день они уже сядут», — уверен политик. Москва понимает, что в случае начала переговоров поставки вооружения Киеву от западных союзников будут «задерживаться еще сильнее», пояснил он.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о намерении США и Германии склонить Зеленского к переговорам с Россией. По ее данным, американский лидер Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц хотят, чтобы глава Украины сам осознал, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров.