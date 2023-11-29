Британия отправит военные корабли патрулировать Балтийское море

МО Эстонии: Великобритания отправит корабли в Балтику для защиты инфраструктуры

Великобритания совместно с пятью странами отправит военные корабли в Балтийское море для защиты подводной инфраструктуры. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства обороны (МО) Эстонии.

Решение о размещении кораблей в Балтике, Северном море и Датских проливах 28 ноября приняли министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил (JEF). Свой флот для этих целей предоставили Великобритания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. В частности, Эстония выделила два патрульных корабля. Обеспечивать их безопасность должен Британский фрегат HMS Richmond.

В коалицию Объединенных экспедиционных сил, помимо названых стран, также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия.

В октябре стало известно, что в рамках коалиции Британия направила в страны Северной Европы около 20 тысяч военнослужащих. По мнению Лондона, они должны защитить инфраструктуру региона от «саботажного поведения» России.