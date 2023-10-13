Великобритания отправит 20 тысяч военных в Северную Европу из-за России

Великобритания в 2024 году отправит в Северную Европу 20 тысяч военных

Великобритания в 2024 году планирует отправить в страны Северной Европы около 20 тысяч военнослужащих для защиты критически важной инфраструктуры государств. Об этом сообщает Reuters.

В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.

Британские представители в Объединенном экспедиционном корпусе (JEF) сочли такое развертывание войск жизненно важным для защиты инфраструктуры. В числе причин там назвали «саботажное поведение» России в этом регионе. Военные, как утверждается, помогут сдержать угрозы со стороны РФ.

Объединенный экспедиционный корпус — силы под руководством Великобритании, включающие военных из скандинавских и прибалтийских стран (кроме Германии и Польши). 13 октября Сунак встретился с другими лидерами в рамках саммита JEF на шведском острове Готланд в Балтийском море.

«На этой неделе мы еще раз убедились, что нашу безопасность нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Крайне важно, чтобы мы объединились против тех, кто имеет злые намерения», — заявил Сунак, имея в виду повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.