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16:21, 29 ноября 2023Силовые структуры

Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

В Курске начался суд над жителем Железногорска, собиравшемся воевать за ВСУ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Курский областной суд начал рассмотрение уголовного дела 21-летнего жителя Железногорска Андрея Ермоленко, обвиняемого в приготовлении к госизмене и покушении на незаконное пересечение госграницы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По версии следствия, после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года молодой человек решил выехать на Украину и воевать в составе запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он стал изучать украинский язык и через интернет отправил свои данные для вступления в военизированное объединение. Ермоленко положил в рюкзак тушенку, хлеб, воду, вилку, ложку, документы и дважды выезжал в приграничные районы Курской области, пытаясь перейти границу, пока его не задержали.

На судебном заседании были оглашены диски со звонками Ермоленко на украинские номера. Он, в частности, пытался связаться с Государственной пограничной службой Украины, но не дозвонился, а также с МИД Украины. Россиянин спросил собеседника о том, где ему лучше пересечь границу, чтобы «ваши пограничники меня не застрелили», но ему ответили: «Причем тут Министерство иностранных дел Украины? Вы не по адресу звоните».

Подсудимый на слушаниях заявил, что «воевать с оружием не смог бы», а хотел быть водителем.

Ранее были описаны способы вербовки россиян спецслужбами Украины. Как сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, людей могут привлекать к совершению преступлений на материальной базе, идейной, компрометирующей, используя кол-центры или базы данных.

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      Любовь Ширижик
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