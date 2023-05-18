Россиянина заподозрили в госизмене после попытки вступить в украинский легион

SHOT: житель Железногорска, собиравшийся воевать на стороне Украины, задержан на границе

Правоохранительные органы задержали 20-летнего жителя Железногорска, который пытался пересечь границу, чтобы добраться до Украины и воевать в составе запрещенного в РФ террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики выяснили, что молодой человек передал украинской стороне координаты воинских частей в Курской области в качестве доказательства преданности. Об этом сам задержанный рассказал на допросе.

На кадрах подозреваемый говорит, что в интернете кураторы рассказали ему, как вступить в Вооруженные силы Украины, после чего он купил шевроны легиона, выбрал себе позывной Фаер и заполнил анкету. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене.